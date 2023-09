Næsten 300 mister livet under jordskælv i Marokko

Mindst 296 personer har mistet livet under et jordskælv i Marokko, som ramte det nordafrikanske land fredag aften.

Derudover er 153 personer kommet til skade.

Det oplyser Marokkos indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters natten til lørdag.

Ministeriet understreger, at dødstallet er foreløbigt.

- Ifølge en foreløbig opgørelse dræbte jordskælvet 296 personer i provinserne og kommunerne al-Haouz, Marrakesh, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua og Taroudant, lyder det fra indenrigsministeriet i en tv-transmitteret udtalelse.

Skælvet ramte kort efter klokken 23 lokal tid og havde en beregnet størrelse på 6,8. Dets epicentrum var sydvest for storbyen Marrakesh.

Marrakesh har flere end 900.000 indbyggere og er et yndet feriemål for udenlandske turister. Indbyggere i byen fortæller til Reuters, at flere bygninger i Marrakesh' gamle bydel er kollapset.

Den gamle bydel er på Unescos verdensarvsliste.

Både indbyggere i Marrakesh og i Marokkos hovedstad, Rabat, der ligger 265 kilometer længere mod nordøst, er flygtet ud af deres hjem i forbindelse med jordskælvet, fortæller vidner til Reuters.

Det er ifølge USA's Geologiske Undersøgelse det kraftigste jordskælv, der har ramt den pågældende del af Marokko i mere end hundrede år, skriver det amerikanske medie CNN.

Skælvet fandt sted i 18,5 kilometers dybde, har USA's Geologiske Undersøgelse tidligere oplyst. Tysklands Forskningscenter for Geovidenskab (GFZ) registrerede skælvet i 27 kilometers dybde ifølge Reuters.

En lokal embedsmand oplyser til Reuters, at de fleste omkomne, som indtil videre er registreret, befandt sig i bjergrige områder, som er svært fremkommelige.

Selve epicentret var ifølge Marokkos Center for Geofysik i Ighil-området i Atlasbjergene.

Marokko er mange gange tidligere blevet ramt af jordskælv, da landet ligger i området, hvor den afrikanske tektoniske plade møder den eurasiske.

Jordskælvet fredag aften er det dødeligste i landet siden 2004, hvor flere end 600 mistede livet i et skælv, der ramte byen Al Hoceima i det nordlige Marokko.

/ritzau/