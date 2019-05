30 år efter Murens flytter flest mod øst

For første gang siden genforeningen er der flere, som flytter fra vest mod øst end omvendt, når man ser bort for boom-byen Berlin.

30 år efter Tysklands genforening er der regioner, hvor højteknologiske virksomheder og universiteter har skabt nye perspektiver i det tidligere Østtyskland.

Et af centrene er i Jena, hvor "Jenoptik" er en multinational producent af lasere og avanceret billedudstyr.

Regeringen i Berlin opfordrer nu til oprettelse af nye højteknologiske centre i Berlin, Potsdam, Leipzig, Dresden og Jena.

- Vejen frem er at gøre det gamle Østtyskland mere tiltrækkende for indvandrere og investere mere i universiteterne, forskningscentre udviklingscentre i byerne - kort sagt at følge i Jenas fodspor, hedder det.

/ritzau/Reuters