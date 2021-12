For 30 år siden lagde deres forgængere Sovjetunionen i graven. Nu er Biden og Putin på kanten af en stedfortræder-krig

Tirsdag talte USA’s præsident, Joe Biden, med Ruslands præsident, Vladimir Putin, på video-link i et forsøg på at undgå krig ved Ruslands grænse til Ukraine. Biden anklager Putin for at forberede en invasion af Ukraine – Putin anklager Biden for at kræve ensidige sikkerhedsgarantier af Rusland uden at give tilsvarende garantier til Rusland.