30-årig kvinde forsøgte at slå sin mand ihjel med musegift

Norsk kvinde får 11 år i fængsel for planlagt drab på sin ægtemand. Hun snød ham til at skrive selvmordsbrev.

Landsretten i Oslo har idømt en 30-årig kvinde 11 års fængsel for at have forsøgt at slå sin mand ihjel med musegift.

I dommen beskrives forholdet mellem manden og kvinden som fyldt af skænderier, og hun har ved flere lejligheder brugt vold over for manden.

Den norske domstol mener, at kvinden i foråret 2016 begyndte at planlægge, hvordan hun kunne dræbe ægtemanden. Det skulle camoufleres som et selvmord.

Blandt andet fik hun manden til at skrive på papir, at han ikke ville leve længere. Det ordnede hun ved at sige, at hendes søster skulle skrive en opgave på engelsk om en selvmordstruet person og havde brug for nogle sætninger.

Syv gange lykkedes det kvinden at servere musegift for manden. Han havde klaget over, at det smagte dårligt, men han troede, at det var fordi, det var helsekost, konen serverede for ham.

Med dommen i landsretten slipper hun et år billigere end de 12 års fængsel, hun tidligere er idømt i byretten.

/ritzau/NTB.