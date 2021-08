30-årig lægger sag an mod Nirvana for babyfoto

Spencer Elden, der som baby var nøgen på et af rockmusikkens mest ikoniske pladecovers - "Nevermind" af Nirvana – har lagt sag an mod bandet med en påstand om, at han blev seksuelt udnyttet som barn. Det skriver The Guardian.

Et sagsanlæg fra Elden ved en distriktsdomstol i Californien er rettet mod flere parter: både de nulevende medlemmer af bandet, Kurt Cobains enke Courtney Love og de selskaber, som har været med til at udgive eller distribuere albummet i de seneste tre årtier.

I sagsanlægget anklager han de berørte for at have produceret "kommerciel børnepornografi" med et fotografi, der viser ham svømme nøgen i en swimmingpool henimod en dollarseddel.

Elden, som var fire måneder gammel, da fotografiet blev taget, hævder, at han har levet med "livslange" skader som følge af coveret - blandt andet "ekstrem permanent følelsesmæssig stress med fysiske symptomer" samt mangel på uddannelse, manglende løn og manglende livsglæde".

I sagsanlægget hedder det, at Elden på fotografiet ligner en sexarbejder.

Fotoet blev taget med henblik på coveret til "Nevermind", og der har tidligere været rapporter om, at Elden dengang fik 250 dollar (knap 1600 kroner). Han kræver i dag mindst 150.000 dollar (op mod en million kroner) fra hver af de i alt 15 sagsøgte.

I 2016 var Elden med til at genskabe fotoet med avisen The New York Post for at markere 25 årsdagen for albummets udgivelse.

- Det er sejt, men det føles godt, at være en del af noget, som var så vigtigt, at jeg end ikke husker det, sagde han dengang.

Han sagde dog samme år, at han havde problemer med det ikoniske foto på coveret.

Robert Fisher, som har designet pladecoveret, siger, at Kurt Cobain havde set en film om børn født under vandet.

- Han mente, at et sådant foto ville være et stærkt cover, men det endte med at blive en svømmende baby.

/ritzau/