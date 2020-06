30 er registreret døde med coronavirus i Sverige

Det totale antal smittede i Sverige ligger nu på 67.667 personer.

Der er registreret yderligere 30 døde med coronavirus i Sverige.

Dermed er i alt 5310 personer døde med coronavirus, oplyser den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten.

2423 personer får eller har fået intensiv behandling for Covid-19.

Den svenske statsepidemiolog, Anders Tegnell, er mærkbart irriteret over, at Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har sammenlignet Sverige med lande som Aserbajdsjan og Kasakhstan, som værende i en særlig farezone i forbindelse med coronapandemien.

- Der er jo ikke tale om et tiltagende antal smittetilfælde i Sverige, men om et faldende antal, har han sagt til TT.

Tegnell siger, at det er en "total fejl", at WHO har medtaget Sverige på en liste over lande, som er i fare for at blive ramt af en ny bølge af Covid-19.

Han har mange gange betonet, at Sverige i den seneste tid har registreret flere smittetilfælde, fordi langt flere bliver testet.

Den regionale direktør i WHO, Hans Henri Kluge, sagde på et pressemøde i sidste uge, at Sverige var blandt de lande, som er ramt af en betydelig stigning i smitteoverføringer, og som dermed risikerer en ny farlig belastning af sundhedssystemet.

/ritzau/TT