30 personer anholdt i en længere indsats i USA

Fem savnede teenagepiger er blevet fundet i New Orleans i forbindelse med en indsats. To af dem er søstre.

Fem savnede teenagere er blevet fundet i live i den amerikanske by New Orleans i forbindelse med en indsats på omkring to måneder kaldet "Operation Boo Dat 2021".

Det oplyser U.S. Marshals Service, der ligger under USA's justitsministerium, ifølge CNN.

De fem savnede teenagere var alle piger i alderen 14-17 år. To af dem er søstre i alderen 15-16 år, som "kan være blevet udsat for seksuelle overgreb," fremgår det.

Derudover er 30 personer blevet anholdt. Den årlige indsats har fundet sted fra midt oktober til 24. december 2021.

Blandt de anholdte er en mand, som har været eftersøgt i en arrestordre for angiveligt at have begået groft seksuelt overgreb på en 14-årig pige i San Patricio County i Texas.

Han blev anholdt 29. oktober, fremgår det i en pressemeddelelse fra U.S. Marshals Service.

/ritzau/