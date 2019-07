30 personer er kommet til skade i portugisiske skovbrande

1800 brandfolk kæmper mod flammerne i det centrale Portugal, hvor to skovbrande fortsat ikke er under kontrol.

30 personer er blevet kvæstet i to skovbrande, der hærger i det centrale Portugal.

Det oplyser de lokale myndigheder sent søndag aften dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tre skovbrande brød ud lørdag eftermiddag i distriktet Castelo Branco, som ligger 225 kilometer nordøst for hovedstaden, Lissabon.

Brandvæsnet formodede, at brandene ville være under kontrol søndag morgen. Men natten til mandag brænder to af skovbrandene fortsat ukontrolleret, da hårde vinde har gjort brandslukningen svær.

Flammerne har spredt sig til det nærliggende distrikt Santarem og truer talrige landsbyer i kommunerne Vila de Rei og Macao.

Myndighederne har evakueret flere landsbyer som en sikkerhedsforanstaltning.

1800 brandfolk kæmper mod flammerne, oplyser brandmyndighederne ifølge nyhedsbureauet AP.

Ifølge en fotograf fra Reuters, som befinder sig i Vila de Rei, er der dog få brandfolk at se på stedet, mens brandene fortsat spreder sig.

Flere lokale har derfor taget brandslukningen i egen hånd. De forsøger at holde flammerne i skak med spande og vandslanger for at beskytte deres hjem.

Flere huse er blevet beskadiget af brandene, men myndighederne oplyser ikke et specifikt antal.

/ritzau/