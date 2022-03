30 procent større risiko for at dø af corona i fattige lande

Befolkningen i verdens fattige lande har under coronapandemien haft 31 procent større risiko for at dø af corona, når man sammenligner med verdens rigeste lande.

Det oplyser Oxfam Ibis i en pressemeddelelse. Oxfam Ibis er en dansk ulandsorganisation, der arbejder for bekæmpe ulighed i verden.

Tal fra organisationen viser, at konsekvenserne af pandemien har ramt verdens rigeste og fattigste lande meget forskelligt.

Ifølge generalsekretær i Oxfam Ibis Lars Koch er der flere årsager til, at coronapandemien har ramt hårdere i verdens fattigste lande.

- Ulighed koster liv. I de fattige lande har man dårligere sundhedssystemer, og man har ikke haft samme adgang til vacciner, siger han.

Under pandemien er 160 millioner mennesker blevet skubbet ud i ekstrem fattigdom. Alene i Uganda vurderer FN, at 2,4 millioner mennesker er blevet skubbet ud i fattigdom.

Ifølge Lars Koch er det første gang i 30 år, at den samlede gruppe af ekstremt fattige er blevet større.

- I fattige lande har staten ikke kunne holde hånden økonomisk under virksomhederne, som vi så det i Danmark. Virksomheder er faldet sammen, og folks arbejde er forsvundet, siger han.

En anden årsag til, at pandemien har haft mere voldsomt fat i verdens fattigste lande er, ifølge Lars Koch, at de fattige lande ikke har haft samme mulighed for at vaccinere deres borgere.

I de rige lande er 73 procent af befolkningen vaccineret. I verdens fattigste lande er kun seks procent af befolkningen vaccineret.

- Vaccinerne er ikke blevet ligeligt fordelt. Det er blandt andet, fordi rige lande har insisteret på ikke at frigive vacciner, siger han.

Ifølge Lars Koch er skaden nu sket i verdens fattigste lande. Og den kan blive svær at rette op på.

- Det kalder på selvrefleksion, for pandemien er ikke ovre, før den er ovre for alle.

- Det er nu, at vi skal opbygge modstandsdygtighed til den næste krise i de fattige lande. Der skal blandt andet investeres i sundhed og uddannelse, siger han.

Fredag er det to år siden, at statsminister Mette Frederiksen (S) første gang lukkede Danmark ned som følge af covid-19.

/ritzau/