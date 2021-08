30 regeringssoldater dræbt ved angreb på base i Yemen

Mindst 30 regeringssoldater er blevet dræbt og op mod 60 er blevet såret ved et angreb på Saudi-Arabiens største militære base i Yemen.

En talsmand for Yemens sydlige styrker anklager de iranskstøttede houthi-oprørere for at stå bag angrebet, hvor der både blev anvendt ballistiske missiler og droner.

Angrebet blev rettet mod luftbasen Al-Anad. Den ligger omkring 60 kilometer nord for havnebyen Aden, som er Yemens næststørste by.

- Over 30 er blevet dræbt, og mindst 56 blev såret ved angrebet på luftbasen, som ligger i den sydlige provins Lahij, siger en talsmand for regeringsstyrkerne til AFP.

Videooptagelser fra basen viser snesevis af mennesker samlet foran et hospital, hvor den ene ambulance efter den anden ankommer med sårede.

Borgerkrigen i Yemen står mellem Yemens regering og houthi-oprørerne. Den kaldes af FN for "verdens værste humanitære katastrofe".

Krigen anses i høj grad som en kamp om magten på Den Arabiske Halvø mellem fjenderne Saudi-Arabien og Iran.

Houthi-oprørerne er støttet af Iran. Den yemenitiske regering bliver støttet af en saudiarabiskledet koalition.

Borgerkrigen i Yemen har kostet titusindvis af mennesker livet. Derudover har krigen medført, at omkring 80 procent af yemenitterne er afhængige af nødhjælp. Samtidig er millioner af borgere i landet fordrevet som følge af krigen.

USA ventes at gå ind og spille en mere aktiv rolle i bestræbelserne på at afslutte krigen i landet.

Præsident Joe Biden sagde i valgkampen i USA sidste år, at han vil stoppe USA's støtte til den saudiarabisk ledede koalitions operationer i Yemen.

/ritzau/AFP