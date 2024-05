300 propalæstinensere anholdes på universiteter i New York

Politiet i New York har natten til onsdag anholdt cirka 300 mennesker på universitetet Columbia og City College of New York. De har taget del i demonstrationer til fordel for palæstinensere.

Det oplyser byens borgmester, Eric Adams, på et pressemøde.

De mange demonstranter befandt sig i en teltlejr foran universitetet, og andre befandt sig i en undervisningsbygning, da politiet slog til mod dem tirsdag aften.

Teltlejren blev fjernet. Det skete, efter universitetets ledelse i næsten to uger havde forsøgt at få den væk.

Demonstranterne havde krævet, at Columbia bryder alle forbindelser til Israel som reaktion på de israelske angreb i Gaza med titusinder af dræbte.

Columbias rektor har truet studerende på universitetet, som er fortsat med at demonstrere, at de vil blive suspenderet. Det ventes at ske ifølge BBC.

Borgmesteren siger, at anholdelserne ikke handler om at undertrykke retten til at ytre sig.

Men han beskylder "agitatorer udefra" til at få protesterne til at løbe af sporet.

- Det blev ledet af personer, som ikke har noget med universitetet at gøre, siger han.

I den anden ende af USA i Los Angeles var der mandag formiddag dansk tid - nat lokal tid - sammenstød mellem propalæstinensiske demonstranter og moddemonstranter på University of California.

Borgmesteren i Los Angeles, Karen Bass, oplyste, at politi var indsat på anmodning fra universitetet.

Det bekræftede universitetets vicerektor, Mary Osako. Også her har der været opført en teltlejr.

- Forfærdende voldshandlinger er sket ved lejren til aften, og vi tilkaldte øjeblikkeligt ordensmagten for at få støtte, sagde hun ifølge BBC.

Mennesker kunne ses angribe midlertidige barrikader af træplader med stave. Det viste tv-billeder.

Billeder på sociale medier viste folk, der kastede med fyrværkeri.

BBC rapporterer, at spændingerne mellem de propalæstinensiske og proisraelske grupper har været tiltagende på universitetet.

/ritzau/Reuters