Tusinder af børn blev sexmisbrugt i Frankrigs katolske kirke

Ny rapport i Frankrig belyser syv årtier med sexovergreb begået af mindst 1500 præster og andre fra kirken

Mindst 3000 børn har været ofre for sexovergreb i Frankrigs katolske kirke siden 1950. Det fremgår af en ny rapport fra en undersøgelseskommission, som understreger, at det reelle antal sexmisbrugte børn kan være langt højere.

Kommissionens formand, Jean-Marc Sauve, sagde onsdag på et videopressemøde, at over 1500 præster og andre personer med tilknytning til kirken har stået bag overgrebene.

Det er et år siden, at kommissionen blev nedsat af franske biskopper. Det skete, efter at en række pædofilisager havde rystet den katolske kirke i Frankrig og andre lande.

En hotline, som ofre for overgrebene har kunnet ringe til, har ifølge Sauve modtaget 5300 opkald i det seneste år.

Det anslåede antal ofre repræsenterer over 40 sager årligt i gennemsnit i de seneste syv årtier.

- Jeg er stærkt overbevist om, at der er langt flere ofre, siger Sauve.

Han siger, at kommissionen ikke er i stand til at sammenstille og dokumentere de potentielle sager, som er blevet indtelefoneret på hotlinen, med de undersøgelser, som den selv har foretaget.

Vidner og ofre har fået en forlænget frist til at ringe til hotlinen frem til udgangen af oktober. Kirkens arkiver er ved at blive undersøgt, efter at arbejdet har været sat i bero på grund af coronakrisen.

Pave Frans har sagt, at der vil blive slået hårdt ned lovovertrædelser inden for kirkens mure. Flere skandaler har drejet sig om højtstående personer i kirken. De har haft kendskab til sexovergrebene, men har ikke grebet ind eller anmeldt det.

Sidste år fik pave Frans vedtaget en forholdsordre, der forpligter alle, som har kendskab til misbrug af børn, til at sige det videre til deres overordnede.

Undersøgelseskommissionen består af blandt andre højtstående embedsmænd, juridiske eksperter, læger, historikere, sociologer og historikere.

