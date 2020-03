3.000 FN-ansatte i New York skal arbejde hjemmefra

Møder i Sikkerhedsrådet, generalforsamlingen og i andre udvalg og komitéer gennemføres som sædvanligt.

FN's generalsekretær, António Guterres, har bedt alle 3.000 ansatte ved hovedkontoret i New York om at arbejde hjemme i tre uger fra mandag.

- Personer, som arbejder med særligt hastende opgaver, kan arbejde på deres kontorer, og møder i Sikkerhedsrådet, generalforsamlingen og i andre udvalg og komitéer kan gennemføres som sædvanligt, siger talspersonen Stephane Dujarric.

Guterres reducerer antallet af ansatte i hovedkvarteret midlertidig for at mindske risikoen for smittespredning i overensstemmelse med retningslinjer fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Beslutningen om at bede de ansatte arbejde hjemme er truffet efter, at præsident Donald Trump har erklæret national krisetilstand i USA på grund af coronapandemien.

En diplomat fra Filippinerne, som arbejdede i FN-hovedkvarteret, er blevet testet positiv for det nye coronavirus.

Sikkerhedsrådet, som har 15 medlemslande, vil samles til et møde hver dag i næste uge om kriserne i blandt andet Syrien, Nordkorea og Libyen.

- Vi har to formål med beslutningen: At få nedbragt antallet af tilstedeværende i hovedkvarteret og samtidig kunne fortsætte med at tage os af de opgaver, som vi har fået mandat til at behandle, siger Guterres, som har rundsendt et brev til medlemslandene om den nye situation.

Talspersonen Stephane Dujarric siger, at antallet af personer, som arbejder i FN, blev halveret først i denne måned, og at der nu sker en yderligere reduktion.

Verdensorganisationen blev dannet efter Anden Verdenskrig den 24. oktober 1945 af 51 stater, heriblandt Danmark. FN har i dag 193 medlemsstater.

Corona-pandemien har indtil nu inficeret over 138.000 mennesker fra over 130 lande og territorier. Over 5000 er døde.

/ritzau/Reuters