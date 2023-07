3000 forlader flygtningelejr i Jenin under israelske aktioner

De israelske militæraktioner i og omkring byen Jenin har nu fået cirka 3000 flygtninge til at forlade en flygtningelejr ved byen.

Det oplyser områdets guvernør, Kamal Abu al-Roub.

- Der er omkring 3000 mennesker, som har forladt lejren indtil videre, siger han.

Myndigheder er ved at inddrage skoler og andre faciliteter for at give flygtningene tag over hovedet.

Han oplyser, at bor omkring 18.000 mennesker i lejren.

Juliette Touma, som er talskvinde for FN's agentur for palæstinensiske flygtninge, bekræfter, at flere af lejrens indbyggere er begyndt at forlade lejren.

Israel beskriver operationen, som finder sted i byen Jenin i den nordlige del af Vestbredden, som en antiterroroperation.

Lejren har været centrum for øgede spændinger og en voldsspiral på tværs af Vestbredden, hvor både palæstinensere har angrebet israelere, og israelske bosættere har angrebet palæstinensiske byer.

Israelsk militær hævder, at dets styrker har angrebet en bygning, der fungerede som kommandocentral for Jenin-brigaderne, der er en sammenslutning af forskellige militante grupper i flygtningelejren.

Mindst syv palæstinensere er ifølge det palæstinensiske sundhedsministerium blevet dræbt.

Lederen af Det Palæstinensiske Selvstyre, Mahmoud Abbas, har mandag aften suspenderet kontakt og sikkerhedssamarbejde med Israel. Han opfordrede samtidig til "international beskyttelse af vores folk".

Vestbredden har i månedsvis været præget af spændinger mellem palæstinensere og israelsk militær.

I slutningen af juni blev tre palæstinensere dræbt i et sjældent droneangreb udført af det israelske militær. Forud for angrebet havde de tre angiveligt åbnet ild i den nordlige del af Vestbredden.

Området har været besat af Israel siden Seksdageskrigen i 1967. Det huser også omkring en halv million jøder, der bor i bosættelser, som det internationale samfund betragter som ulovlige.

/ritzau/AFP