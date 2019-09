3000 mistede livet i 9/11-angreb

* 2977 personer mistede livet under angrebene mod USA den 11. september 2001.

* 19 mænd kaprede fire passagerfly.

* Flyene var på vej fra USA's østkyst (henholdsvis Boston, Dulles og Newark) til den amerikanske vestkyst (Los Angeles og San Francisco).

* Angrebene blev orkestreret af al-Qaedas daværende leder, Osama bin Laden.

* 2753 personer blev dræbt i forbindelse med angrebet mod World Trade Center på Manhattan i New York. To fly fløj ind i henholdsvis nord- og sydtårnet. Blandt de dræbte var 343 brandmænd og 23 politibetjente fra New York.

* Ved Pentagon i Washington DC mistede 184 personer livet, da et tredje kapret fly fløj ind i det amerikanske forsvarsministeriums hovedsæde.

* 40 passagerer og personale om bord på et fjerde fly mistede livet, da det styrtede ned på en mark i staten Pennsylvania.

* Osama bin Laden blev dræbt af amerikanske kommandosoldater ved en aktion i Pakistan i maj 2011.

Kilde: CNN.

/ritzau/