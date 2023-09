3000 soldater trænes til at afværge russisk angreb i Østersøen

Omkring 30 flådefartøjer, 20 militærfly og 3000 soldater og andet militært personel fra 14 forskellige lande tager lørdag hul på en to uger lang Nato-øvelse på Østersøen.

Her skal de øve sig i at forsvare Østersøen og de omkringliggende lande mod et militært angreb fra Rusland.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og dpa.

Nato-øvelser på Østersøen har fundet sted hvert år siden 2007, men det er første gang, at flåderne skal trænes i at respondere på et angreb fra Rusland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dette års øvelse bliver ledet af Tysklands flåde.

På et pressemøde tidligere i september sagde den tyske viceadmiral Jan Christian Kaack, at øvelsen skal sende et klart signal til Rusland, som med sin invasion af Ukraine er blevet et fokuspunkt for forsvarsalliancen Nato.

- Vi sender en klar besked om vagtsomhed til Rusland: Ikke på vores vagt, lød det fra viceadmiralen fra den tyske flåde ifølge Reuters.

- Troværdig afskrækkelse må indebære evnen til at angribe, sagde han videre.

Øvelsen finder hovedsageligt sted i farvandet ud for Estland og Letland samt i den centrale del af Østersøen.

Til dpa fortæller den tyske admiral Stephan Haisch, at han ikke forventer nogen russiske provokationer i forbindelse med øvelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men hvis russiske skibe skulle komme tæt på Nato-øvelsen, er der måder, hvorpå Nato kan kommunikere med Rusland på, siger han.

Ifølge Haisch er den største udfordring af logistisk karakter, når skibe, fly og mandskab fra 14 lande skal træne sammen.

Nyhedsbureauet dpa har også talt med den øverste chef for Letlands flåde, Maris Polencs. Han siger, at Ruslands angreb på Ukraine har fået Nato til at se med nye øjne på trusselsbilledet.

Polencs mener, at der er behov for, at Nato-landene investerer mere tid og flere penge i udstyr og i militær parathed som følge af invasionen.

/ritzau/