30.000 skal deltage i studie med mulig coronavaccine i USA

Medicinalselskabet Moderna i USA er klar til at starte et stort studie med en potentiel coronavaccine.

Det amerikanske lægemiddelselskab Moderna har startet et studie med en vaccine mod covid-19. Studiet vil have omkring 30.000 deltagere.

Der er tale om et fase 3-studie, den sidste fase inden et selskab forsøger at få et lægemiddel godkendt af myndighederne.

- Vi er tilfredse med at starte fase 3 Cove-studiet. Vi er taknemmelige for den indsats, som mange både inden- og udenfor selskabet har gjort, for at vi har kunnet nå denne milepæl, skriver administrerende direktør for Moderna Stephane Bancel i en børsmeddelelse.

Moderna har modtaget 955 millioner dollar - 6,4 milliarder kroner - fra den amerikanske stat i støtte til vaccinekandidaten.

Den potentielle vaccine har for nuværende det lidet mundrette navn mRNA-1273. Det dækker over, at Moderna arbejder med mRNA, messenger RNA, der er en del af kroppens celler.

Med teknologien kan man få kroppens egne celler til at producere antistoffer mod eksempelvis covid-19.

Den amerikanske stat har støttet udviklingen massivt, efter at Moderna i et mindre studie kunne vise, at alle deltagere udviklede antistoffer mod covid-19 efter behandling. Derfor begynder man altså nu et betydeligt større studie.

- Vi ser frem til med dette studie at vise potentialet i vores vaccine, når det kommer til at bekæmpe denne pandemi, skriver Stephane Bancel.

Selskabet har allerede udvalgt 100 steder i USA, der har påbegyndt arbejdet med at finde deltagere til studiet, der repræsenterer den amerikanske befolkning.

Vaccinekandidaten er en del af den amerikanske regerings "Operation Warp Speed", der skal skynde på udviklingen af en vaccine mod covid-19.

Den markante udbredelse af covid-19, der er uhyre smitsom og kan være dødelig, har haft store økonomiske konsekvenser ikke mindst i USA. Derfor er der et stort fokus på at udvikle en vaccine.

