Ung østrigsk konservativ har kurs mod kanslerposten i Wien

De tæller stadig stemmer i Østrig, men den 31-årige konservative leder Sebastian Kurz ligner sejrherren.

Det konservative parti i Østrig ligger til at genvinde regeringsmagten i Østrig.

I øjeblikket er de valgtilforordnede i Østrig i fuld gang med at tælle stemmer efter parlamentsvalget, der sluttede søndag klokken 17.

Med 53 procent af stemmerne talt op ligger det konservative parti ÖVP ifølge Sora-prognosen fra den østrigske tv-station ORF til at få 31,5 procent af stemmerne.

Socialdemokratiet SPÖ, der var i koalition med de konservative i den afgående regering, ligger til 27,1 procent og er næststørst.

Det højrenationale Frihedspartiet, FPÖ, ligger til 25,9 procent.

Holder de tal, er de konservative gået frem med godt syv procentpoint i forhold til valget i 2013. Frihedspartiet er gået frem med knap fem procentpoint.

Socialdemokraterne har vundet 0,3 procentpoint, men den helt store taber er, hvis prognosen holder, De Grønne, der har tabt næsten otte procentpoint.

Prognosens fejlmargen er på 2,1 procentpoint.

Den 31-årige konservative partileder Sebastian Kurz står dermed som ventet til at blive vinder af søndagens parlamentsvalg.

Som ny kansler ventes han at danne en ny alliance i østrigsk politik ved at gøre op med samarbejdspolitikken, hvor de to store partier, ÖVP og SPÖ, næsten altid har dannet en stor koalition sammen.

Kurz har ligget i toppen af meningsmålingerne siden maj. Han er gået til valg på en indvandrerkritisk politik, og her støttes han af Frihedspartiet.

6,4 millioner vælgere havde muligheden for at deltage i parlamentsvalget, men de og resten af Europa og verden må vente nogle dage endnu, før det endelige resultat er klar.

Nyhedsbureauet AP skriver, at der er en række valgsteder uden for de almindelige valgdistrikter, og det varer lidt tid at få dem talt op.

/ritzau/Reuters