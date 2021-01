31-årig kvinde identificeret efter mudderskred i Norge

Kvinde var del af en lille familie, der omkom under mudderskred i byen Ask. Hun ventede nyt barn i februar.

Endnu en person er identificeret efter det store jordskred i den lille by Ask nordøst for Oslo, rapporterer nyhedsbureauet NTB.

Dermed er seks ud af de syv, der er fundet døde i det lille bysamfund, identificeret, oplyser politiet.

Det drejer sig om en 31-årig kvinde, Charlot Grymyr Jansen. Hun blev fundet under det sammenstyrtede hus, som familien boede i.

Søndag aften blev det kendt, at hendes mand, den 40-årige Bjørn-Ivar, og deres toårige datter er blandt de omkomne.

Familien ventede et barn i februar. De befandt sig i deres lejlighed, da det voldsomme jordskred ramte byen natten til onsdag i den forgangne uge. Det skriver avisen VG.

I alt 10 personer blev meldt savnet efter mudderskreddet.

/ritzau/