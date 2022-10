32 børn er blandt de dræbte i stadiontragedie i Indonesien

Mindst 32 børn døde i en stadiontragedie, der lørdag fandt sted i Indonesien, oplyser en indonesisk embedsmand mandag.

I alt 125 mennesker mistede livet lørdag aften, efter at politibetjente affyrede tåregas på et fyldt stadion i byen Malang for at sætte en stopper for en baneinvasion.

Ifølge politiet blev mange kvalt eller trampet ihjel.

323 andre kom til skade.

32 børn, der var fanget i kaosset, mistede livet. Det fortæller en embedsmand fra det indonesiske ministerium for styrkelse af kvinder og beskyttelse af børn.

- Fra de seneste oplysninger, vi har fået, er 32 ud af de 125, der døde i ulykken, børn. Det yngste er et lille barn på tre eller fire år, siger Nahar, der i lighed med mange indonesere kun bruger sit fornavn.

Vreden mod politiet er vokset på baggrund af ulykken.

Indonesiens sikkerhedsminister har nedsat en gruppe, der skal undersøge, hvad der skete. Han har også sagt, at hvis nogen findes ansvarlige for tragedien, vil de blive straffet.

- Vi har bedt politiet om at fortælle, hvem der har begået forbrydelserne og handle derefter. Vi håber også, at det nationale politi vil evaluere deres sikkerhedsprocedurer, siger ministeren i en udtalelse.

Politichefen i Malang blev fyret få timer efter ministerens udtalelse.

Desuden har politiet på øen Java suspenderet ni betjente, oplyser talsmanden for det nationale politi uden at uddybe de ni betjentes rolle i tragedien.

Embedsfolk fra politiet og sportens verden drager i disse dage mod Malang for at efterforske tragedien.

Indonesiens kommission for menneskerettigheder har kritiseret betjentenes handlinger under tragedien.

- Hvis der ikke havde været tåregas, havde der måske ikke været kaos, siger kommissær Choirul Anam.

Tragedien udspillede sig, da fans fra fodboldholdet Arema FC stormede på banen, efter at holdet havde tabt 2-3 til rivalerne fra Persebaya Surabaya.

/ritzau/AFP