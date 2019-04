33-årig schweizer får ti års fængsel i sag om Marokko-drab

Efter drabene på to skandinaviske kvinder har en mand fået ti års fængsel. Han er ikke dømt for selve drabene.

En 33-årig schweizisk-britisk mand er blevet idømt ti års fængsel i Marokko i forbindelse med drabene på en norsk og dansk kvinde i Atlasbjergene.

Det skriver det norske medie NRK.

Manden er kendt skyldig i at have været en del af en terrororganisation, at have forsvaret terror og for ikke at have oplyst om en kriminel handling.

Han er ikke dømt for at have noget med selve drabene at gøre.

24-årige Louise Vesterager Jespersen fra Danmark og hendes veninde 28-årige Maren Ueland fra Norge blev den 17. december fundet døde nær landsbyen Imlil i Marokko. De havde været på vandretur i bjergene.

De var blevet udsat for knivstik og efterfølgende halshugget.

Den 33-årige dømtes advokat og hans familie har bekræftet dommen mod ham over for den schweiziske tv-kanal RTS. Det skriver NRK.

Han blev anholdt i begyndelsen af januar som følge af dobbeltdrabet. På daværende tidspunkt var det uklart, hvad hans rolle var.

En anden schweizer på 25 år er også anholdt i sagen.

Politiet mener, at han skal have udført våbentræning for den terrorgruppe, der angiveligt stod bag de to drab.

