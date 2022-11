33-årig svensker står tiltalt for drab og terror

En mand, der er tiltalt for terror og drab på en svensk psykiater under Almedalsveckan på Gotland, skal også have planlagt et drab på partilederen Annie Lööf.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen mod Theodor Engström, som blev offentliggjort i Stockholm tirsdag. Den 33-årige havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet sig knive, sværd, samt bue og pil for at dræbe eller såre Lööf, som er leder af Centerpartiet.

Den 33-årige svensker har tidligere tilstået, at han knivstak den 64-årige psykiater Ing-Marie Wieselgren under den svenske politikuge på Gotland, som har været inspiration for Folkemødet på Bornholm.

Psykiateren blev knivstukket på åben gade. Hun døde senere af sine kvæstelser. Engström blev pågrebet ved gerningsstedet kort efter knivangrebet.

Anklagemyndigheden mener, at han havde planlagt at dræbte Lööf den 19. juni.

Henrik Olin fra anklagemyndigheden skriver, at det planlagte drab kunne have skadet Sverige alvorligt. Han skriver også, at angrebet blev begået for at skabe alvorlig frygt i befolkningen eller i dele af befolkningen, hvilket er en forudsætning for, at en handling kan anses for at være terrorkriminalitet.

Engström boede i et telt i Visby i dagene før drabet på Ing-Marie Wieselgren. Anklageskriftet henviser til notesbøger og internetsøgninger, som den tiltalte foretog inden drabet.

Engström er også tiltalt for flere brud på narkotikalovgivningen. Han skal have været påvirket af cannabis på dagen for drabet og var også i besiddelse af lsd og tabletter, som er klassificeret som narkotika.

Engström har givet udtryk for, at han påtager sig skylden for de handlinger, som han er tiltalt for.

Ifølge flere svenske medier har den 33-årige tidligere været engageret i den nynazistiske gruppe Den Nordiske Modstandsbevægelse.

En retspsykiatrisk undersøgelse har konkluderet, at Engström led af en alvorlig psykisk forstyrrelse - både da drabet blev begået, og da han blev undersøgt.

