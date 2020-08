33-årig mand i Hongkong smittet med coronavirus to gange

Dansk professor kalder mand smittet to gange med coronavirus for interessant, men anekdotisk.

Forskere i Hongkong kan for første gang dokumentere, at en person er blevet smittet med coronavirus for anden gang.

Det er angiveligt første gang i verden, at det er blevet bekræftet, at en person kan smittes med virusset to gange.

Det skriver The New York Times.

- En tilsyneladende ung og rask patient er blevet diagnosticeret med endnu et tilfælde af covid-19, hvilket skete fire en halv måned efter det første tilfælde.

Sådan hedder det i en rapport fra forskerne på University of Hongkong.

Det drejer sig om en 33-årig mand. Han blev i april udskrevet fra et hospital i Hongkong efter at have været smittet med coronavirus.

Da han tidligere i august vendte hjem fra en rejse i Spanien, blev han testet positiv for virusset endnu en gang.

- Vores resultater beviser, at hans anden infektion er forårsaget af en ny virus, som han fik for nylig, siger Kelvin Kai-Wang To, klinisk mikrobiolog ved University of Hongkong.

Sagen vækker ifølge The New York Times bekymring - ikke mindst fordi den sætter spørgsmålstegn ved vacciners effektivitet over for virusset.

Spørger man Søren Riis Paludan, professor i virologi på Aarhus Universitet, er der dog tale om et anekdotisk tilfælde.

- Man kan også få skoldkopper to gange, siger han.

Søren Riis Paludan mener ikke, at tilfældet er overraskende. Han siger, at man stadig ikke har fået svar på, hvor meget bedre eller længere man er beskyttet mod coronavirus, hvis man allerede har været smittet en gang.

Ifølge The New York Times kan sagen dog indikere, at immunitet over for virusset hos nogle mennesker kun varer nogle få måneder.

- Mange tror, at raskmeldte covid-19-patienter er immune over for virusset, fordi de fleste har udviklet antistoffer.

- Men der er beviser på, at nogle patienters antistof-niveauer aftager efter nogle få måneder, hedder det i rapporten fra forskerne i Hongkong.

/ritzau/