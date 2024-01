33 canadiske kirker er brændt ned efter afsløringer om børnegrave

33 Canadiske kirker er brændt ned siden maj 2021. Nogle af dem helt til grunden.

Af de 33 brande er 24 af dem bekræftet som påsatte, mens resten enten anses for mistænkelige eller stadig er under efterforskning. Kun ni sager har indtil videre ført til anholdelser.

Det er det canadiske medie CBC News, der har undersøgt politi- og retsrapporter og lavet en oversigt over de mange brande i perioden.

Allerede i 2021 blev der gisnet om, at kirkerne var mål for en hævnkampagne mod den katolske kirke i Canada. De påsatte brande begyndte nemlig i maj det år i kølvandet på en chokerende offentliggørelse. Jordiske rester af hundredvis uidentificerede indianske børn var blevet fundet i umarkerede grave på nu nedlagte katolske kostskoler.

Skolerne var en del af et canadisk program, der fra 1831 til 1996 skulle opdrage børn af Canadas oprindelige folk til at tilegne sig vestlige værdier på bekostning af deres oprindelige kultur.

Den nye undersøgelse fra CBC News viser da også, at omkring halvdelen af de nu 33 nedbrændte kirker tilhørte den katolske kirke. Resten har tilhørt andre trossamfund, herunder evangelisk og anglikanske kristne.

I 2022 rejste pave Frans til Canada på en officiel bodsrejse for den katolske kirkes medvirken til overgreb mod Canadas oprindelige folk. På billedet hilsner han på Vicki Arcand, som overlevede sit ophold på en af de katolske skoler som barn. Foto: Nathan Denette/AP/Ritzau Scanpix

Det har dog ikke været muligt for det canadiske politi at bekræfte et klart motiv for de mange brandstiftelser. De sigtede personer i de opklarede sager er desuden vidt forskellige. Et eksempel er to mænd i 50’erne, der i 2024 skal for retten – begge tiltalt for at starte en brand i St. Bernards Kirke i provinsen Alberta.

Et andet eksempel er en kun 18-årig mand, der sidste år blev idømt to års samfundstjeneste og seks måneders betinget fængsel for at have sat ild til hele seks kirker nær byen Ponoka. En historisk kirke fra 1910 blev ødelagt i brandene. Den 18-årige erklærede sig skyldig, men gav aldrig retten en begrundelse for de mange påsatte brande.

De manglende motiver på trods har ledere af indfødte folk i Canada samt politiske ledere draget samme konklusion. At de fleste brande, nye som gamle, er relaterede til uforløst vrede over afsløringerne om Canadas kolonihistorie. Det skriver CBC News.

I 2021 appellerede den dengang nationale høvding for Assembly of First Nations, Perry Bellegarde, til sine landsmænd. Han sagde blandt andet, at afbrænding af kirker "ikke er vores måde".

"Vores måde er i stedet at opbygge relationer og finde sammen," sagde han.