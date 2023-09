34-årig drabsmand krabbede sig ud af amerikansk fængsel

Amerikansk politi har i en uge været på jagt efter en 34-årig brasiliansk drabsmand, der er flygtet fra et fængsel i Pennsylvania.

Det skriver nyhedsbureauet AFP og det britiske medie BBC.

Onsdag blev der offentliggjort en video af mandens spektakulære flugt.

Her kan man se, hvordan han laver en form for krabbegang op ad to tætstående vægge. Han kravler efterfølgende videre op på taget.

Flugten fandt sted torsdag 31. august.

Ugen forinden var den brasilianske statsborger, der hedder Danelo Cavalcante, blevet idømt fængsel på livstid for at have dræbt sin kæreste ved at stikke hende 38 gange foran hendes børn i 2021.

Politiet har søgt efter ham med hundredvis af betjente, helikoptere, droner og politihunde. Han er sidst blevet set tirsdag.

- Vi beder borgerne om at låse deres døre, kontrollere deres biler og ejendele og være opmærksomme på deres omgivelser, skriver distriktsanklageren i Chester County i et opslag på Facebook.

Danelo Cavalcantes flugt var inspireret af en flugt tidligere på året.

Her lykkedes det ligeledes for en indsat i Chester County Prison at flygte via de to tætstående vægge. Siden da er der blevet sat pigtråd op ved væggene, men det var altså ikke nok til at forhindre endnu en flugt.

- Vi troede, at vi havde gjort tilstrækkeligt for at forhindre det ved at opsætte pigtråd, siger den fungerende fængselsinspektør, Howard Holland.

Flugten tidligere i år fandt sted den 19. maj. Dengang blev den indsatte fanget blot fem minutter efter at være sluppet ud af fængslet.

Myndighederne i Pennsylvania har blandt andet prøvet at få fat i Danelo Cavalcante ved at afspille en indtalt besked over højttaler.

I beskeder opfordrer hans mor i Brasilien ham til at overgive sig. Det skriver BBC.

Der er en dusør på 20.000 dollar - knap 140.000 kroner - til personer, der giver politiet information, som fører til, at han bliver fanget.

