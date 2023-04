34 millioner afghanere lever i fattigdom under Taliban

Antallet af afghanere, der lever i fattigdom, er næsten fordoblet til 34 millioner, siden den islamiske Taliban-bevægelse overtog magten i landet.

Det oplyser FN tirsdag.

Der bor godt 41 millioner mennesker i Afghanistan. Det svarer til, at knap 83 procent af befolkningen lever i fattigdom.

Omfattende udenlandske tilskud er blevet stoppet, og antallet af hjælpeprogrammer er markant skåret ned, siden Taliban iværksatte en lynoffensiv og overtog magten i Afghanistan i august 2021.

Mange lande har således nægtet at samarbejde med Taliban-myndighederne i Kabul.

De ngo'er, der fortsat yder livsvigtig hjælp, led i december sidste år endnu et nederlag, da den Taliban-ledede regering gav ordre om, at kvinder ikke må arbejde for ngo'er i landet.

I begyndelsen af april blev ordren udvidet, så afghanske kvinder heller ikke længere må arbejde for FN i Afghanistan.

Beslutningen fra Taliban tvinger organisationen ud i et "rystende valg", da den enten må føje den afghanske regerings krav eller opgive at operere i landet, lød det fra FN.

/ritzau/AFP