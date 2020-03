3400 personer er fanget på virusramt skib ud for San Francisco

2300 passagerer og 1100 ansatte er fanget på skibet "Grand Princess", mens de afventer svar på virustest.

Først blev buffeten lukket, derefter fulgte fitnesscentret, barerne, kasinoet og butikkerne. Dernæst blev passagerne opfordret til at holde sig for sig selv, og til sidst fik de besked på, at de ikke må forlade deres hytter.

2300 passagerer og 1100 besætningsmedlemmer er i øjeblikket fanget på krydstogtskibet "Grand Princess" ud for San Franciscos kyst.

Californiens guvernør, Gavin Newsom, har således insisteret på, at skibet forbliver på havet, indtil passagerer og ansatte, som har klaget over influenzalignende symptomer, er blevet testet for coronavirus.

Ved hjælp af helikopter indsamlede den amerikanske kystvagt prøver fra passagerer torsdag.

Prøverne er sendt til et laboratorium i San Francisco, og resultaterne ventes inden for 24 timer.

Ifølge lokale embedsmænd skulle der være tale om 35 passagerer, som er syge.

Oplysningerne kommer, efter at to passagerer, der rejste med "Grand Princess" i februar, er blevet testet positive for coronavirus.

En af dem - en ældre mand fra Placer County nær Sacramento - døde tidligere på ugen. Den anden er ifølge guvernør Newsom alvorligt syg.

Ifølge krydstogtoperatøren Carnival Corporation plc. er det færre end 100 passagerer og besætningsmedlemmer om bord på "Grand Princess", der skal testes.

De passagerer, der skal testes, forbliver i karantæne i deres kahytter, indtil deres situation er afklaret.

De lokale sundhedsmyndigheder og den amerikanske kystvagt arbejder samtidig på at kontakte 2500 passagerer, som gik i land i San Francisco den 21. februar efter et tidligere krydstogt til Mexico.

En af disse - en canadisk kvinde fra provinsen Alberta - er denne uge blevet testet positiv for coronavirus.

"Grand Princess" var på vej til Hawaii fra San Francisco via Mexico, da det fik besked på at vende om, efter at det stod klart, at den nu afdøde mand fra Sacramento havde været om bord på skibet.

"Grand Princess" er knyttet til krydstogtoperatøren Carnival Corporation plc. I dens flåde på over 100 skibe er også "Diamond Princess".

"Diamond Princess" lå i februar i karantæne i flere uger ud for den japanske by Yokohama, fordi flere hundrede personer om bord var smittet med coronavirus.

/ritzau/Reuters