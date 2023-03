35-årig mand dræbte seks fra Jehovas Vidner i Hamburg

Et frafaldent medlem af Jehovas Vidner skød og dræbte seks mennesker fra den kristne gruppes menighed i Hamburg sent torsdag. Derefter skød han sig selv, oplyser det tyske politi lørdag, efter at der tidligere havde været meldinger om syv dræbte ud over gerningsmanden.

Otte personer blev såret - fire af dem alvorligt. Blandt de sårede er en kvinde, som var gravid i syvende måned. Hun mistede sit ufødte barn.

Politiet har identificeret gerningsmanden som den 35-årige Philipp F. Han forlod Jehovas Vidner for omkring halvandet år siden - men "øjensynligt ikke i god forståelse".

Hamburgs indenrigsminister, Andy Grote, siger, at det er "den værste forbrydelse i Hamburgs nyere historie."

Det tyske politi er stadig ved at efterforske et motiv for drabene.

I et anonymt tip i januar til myndighederne, der står for våbentilladelser, hed det, at Philipp F. måske havde mentale problemer og nærede et voldsomt had til Jehovas Vidner og sin tidlige arbejdsgiver.

Ved en razzia i gerningsmandens lejlighed er der blevet fundet 15 magasiner med 15 patroner i hver samt yderligere fire pakker ammunition med omkring 200 skud.

Under angrebet skød han først efter en bil, hvorved en kvinde blev lettere såret. Derefter gik han ind i en bygning, hvor omkring 35 medlemmer af menigheden fra Jehovas Vidner var samlet i en rigssal, der tilhører den kristne gruppe.

Da politifolk rykkede ud efter et alarmopkald fik de afbrudt skyderiet, og angrebsmanden flygtede en etage op og dræbte sig selv der.

Da politiet oplyste om otte dræbte, var gerningsmanden omfattet samt det syv måneder gamle foster. Kvinden, som var gravid, overlevede og tælles altså blandt de sårede.

Den tyske kansler, Olaf Scholz, udtrykte fredag sin medfølelse til ofrene for en skudepisoden.

- Mine tanker er med ofrene og deres familier. Og med sikkerhedsstyrkerne, der stod over for en svær aktion, skrev han i et tweet.

/ritzau/AFP