Iransk tv: 35 er trampet ihjel ved Soleimanis begravelse

De enorme menneskemængder, der tirsdag er samlet til Qassem Soleimanis begravelse, har ført til kaos.

35 personer er tirsdag blevet trampet ihjel i forbindelse med den iranske militærleder Qassem Soleimanis begravelse i byen Kerman.

Det oplyser iransk stats-tv ifølge britiske Sky News og nyhedsbureauet AP.

Tusindvis af iranere har tirsdag været samlet i byen for at mindes den magtfulde Soleimani, der blev dræbt i et amerikansk droneangreb fredag.

Over en million personer deltog mandag i en begravelsesceremoni for Soleimani i den iranske hovedstad, Teheran. Det skriver AP.

Drabet har ført til store spændinger mellem Iran og USA.

Iran har tirsdag på ny truet USA med et kraftigt modsvar på drabet.

Lederen af landets sikkerhedsråd, Ali Shamkhani, siger således, at man overvejer 13 forskellige hævnaktioner over for USA.

Selv det mildeste af de 13 scenarier vil være et "historisk mareridt" for USA, lyder det fra den indflydelsesrige leder.

- Selv hvis vi når til enighed om det mildeste scenarie, så vil en udførelse af det være et historisk mareridt for amerikanerne, siger Ali Shamkhani til det iranske nyhedsbureau Fars, skriver Bloomberg.

62-årige Qassem Soleimani var leder af Quds-elitestyrken i Irans Revolutionsgarde og en af Irans mest magtfulde mænd.

Han befandt sig i et køretøj, som fredag i sidste uge blev ramt af et missil affyret fra en drone, da det var på vej ud af den internationale lufthavn i Bagdad i Irak. USA stod bag droneangrebet.

/ritzau/