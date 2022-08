3,5 ton kokain på vej til Europa fundet i banancontainere

Myndighederne i Ecuador har opdaget 3,5 ton kokain i to separate fund i banancontainere, der var på vej til Europa.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Den ene container havde kurs mod Storbritannien, mens den anden skulle til Amsterdam i Holland, lyder det i et tweet fra politiet lørdag lokal tid.

En person er anholdt i forbindelse med fundet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet opsnappede den første container, da en lastbil var i færd med at fragte den til havnen i byen Guayaquil i Ecuador. Heri var 92 kasser med i alt 2300 pakker kokain af et kilo hver.

Den anden container blev lokaliseret i en unavngiven havn i den samme region. Her fandt politiet 87 kasser med 1218 pakker kokain.

Meldingen om fundet kommer, dagen efter at politiet oplyste om et andet stort fund. Det skete i en lejlighed i byen Manta. Her var 4800 tundåser fyldt med kokain, som skulle eksporteres.

Længere nord på i El Salvador oplyste præsident Nayib Bukele for nylig på Twitter, at landets flåde havde fundet en smuglerbåd i Stillehavet, som fragtede 2,2 ton kokain. Det anslås at have en værdi på mere end 55 millioner dollar svarende til cirka 407 millioner kroner.

Og endnu længere nord på i Mexico gjorde politiet i Mexico City i juli et fund, som ifølge nyhedsbureauet AFP satte rekord for den lokale politistyrke. 1,6 ton kokain kunne politiet beslaglægge.

Kokainen blev fundet ved en motorvej i udkanten af Mexico City. Her havde gerningsmænd gemt den i hemmelige rum på to trailere.

Den foreløbige efterforskning tyder på, at kokainen er kommet med et skib fra det sydamerikanske land Colombia til den mexicanske havneby Puerto Escondido, som er en køretur på cirka 12 timer syd for hovedstaden.

/ritzau/