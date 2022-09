35.000 flere immigranter skal afhjælpe australsk arbejdsmangel

For at komme manglen på hænder efter pandemien til livs tager Australien imod 195.000 immigranter på et år.

For at imødekomme manglen på arbejdskraft vil den australske regering tage imod yderligere 35.000 immigranter i år.

Dermed vil Australien tage imod i alt 195.000 immigranter i indeværende finansår, der løber frem til 30. juni næste år.

Det oplyser indenrigsminister Clare O'Neil ifølge nyhedsbureauet AP.

Meldingen kommer på et topmøde fredag med repræsentanter for de australske delstatsregeringer, fagforeninger, virksomheder og industrien.

Ifølge indenrigsministeren har australske sygeplejersker taget dobbelt- og tredobbelte vagter de seneste to år, fly har været tvunget til at blive på jorden på grund af mangel på lufthavnsmedarbejdere, og frugt rådner på træerne, fordi der ikke er nogen til at plukke dem.

Clare O'Neil fortæller videre, at regeringen altid har prioriteret australske job, men at coronapandemien har haft så alvorlige konsekvenser, at landet på kort sigt mangler tusindvis af arbejdere.

Ifølge ministeren vælger mange af de "bedste og klogeste hoveder" at migrere til Canada, Tyskland og Storbritannien i stedet for til Australien.

En del af forklaringen kan ifølge O'Neil være, at Australiens immigrationssystem er "djævelsk komplekst". Det består af flere end 70 unikke visumprogrammer.

Der skal derfor nedsættes et udvalg, som skal se på en reform af systemet af hensyn til landets interesse, fortæller hun.

Australien havde igennem det meste af pandemien en nultolerancestrategi over for coronavirus.

Det betød, at de australske indrejserestriktioner var blandt de strengeste i verden, og landet var næsten helt afskåret fra omverdenen i 20 måneder.

