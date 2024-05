35.000 palæstinensere meldes dræbt i Gaza-krigen

Antallet af palæstinensere, der har mistet livet under Israels krig mod den palæstinensiske bevægelse Hamas i Gaza, har søndag rundet 35.000.

Det oplyser de Hamas-kontrollerede myndigheder i det palæstinensiske område, skriver Reuters.

Helt præcist har myndighederne registreret 35.034 dræbte.

Siden krigens begyndelse er 78.755 desuden blevet såret.

Artiklen fortsætter under annoncen

De seneste 24 timer - fra lørdag til søndag - er der registreret 63 dødsfald.

Israel iværksatte krigen, efter at Hamas angreb flere israelske byer, kibbutzer og en festival 7. oktober sidste år.

Angrebet kostede cirka 1200 mennesker livet. Derudover blev 250 personer taget til fange og ført ind i Gaza, hvor de er blevet holdt som gidsler.

Det vurderes, at der er knap 100 overlevende gidsler tilbage i Gaza.

Gidslerne er primært israelere, men der er også borgere med andre nationaliteter blandt dem. Herunder én dansker.

Den seneste uge har fokus i Gaza været på Rafah, der ligger i den sydlige del af Gazastriben ved grænsen til Egypten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her har Israel iværksat en landoffensiv og beordret mindst 300.000 civile evakueret til mere sikre områder.

Hidtil har Rafah under krigen fungeret som et helle for palæstinensere, som er flygtet fra andre dele af Gaza.

FN vurderer, at cirka 1,2 millioner palæstinensere opholdt sig i byen indtil Israels seneste offensiv. Det er mere end halvdelen af Gazas samlede befolkning, der er på 2,2 millioner.

Mens krigen fortsætter, forsøger repræsentanter for Hamas, Israel, USA, Qatar og Egypten at nå frem til en aftale om våbenhvile og frigivelse af gidsler.

Det lykkedes i slutningen af november at blive enige om en seks dage lang våbenhvile, hvor der blev frigivet et større antal gidsler. Men siden har der ikke været pause i kamphandlingerne eller større gidselløsladelser.

/ritzau/