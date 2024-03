36-årig mand beskyldt for israelsk spionage i Malaysia

En 36-årig formodet israelsk spion er kommet i malaysisk politis varetægt, efter at han blev anholdt med seks pistoler og 200 patroner på et hotel i Kuala Lumpur.

Det oplyser landets rigspolitichef, Razarudin Husain.

Den 36-årige mand ankom til Kuala Lumpur fra De Forenede Arabiske Emirater, og det var netop ved ankomsten i lufthavnen, at de malaysiske myndigheder i første omgang løftede øjenbrynene.

Manden fremviste nemlig, hvad personalet identificerede som et forfalsket pas fra Frankrig, fortæller Razarudin.

Da politiet fik fingrene i ham og spurgte ind til sagen, fremviste han i stedet et israelsk pas.

Razarudin siger, at man nu er ved at efterforske, om manden arbejder for en israelsk efterretningstjeneste.

Han påstår selv, at han er kommet til Malaysia for at finde en anden israeler, som han skal udrede en "familietvist" med.

- Men vi stoler ikke helt på hans fortælling, og vi mistænker, at der måske er en anden dagsorden på spil, siger Razarudin og tilføjer, at den mistænkte rykkede rundt mellem adskillige hoteller under sit ophold i Kuala Lumpur.

Myndighederne var på dupperne efter anholdelsen, og sikkerhedsniveauet omkring den malaysiske konge, premierminister Anwar Ibrahim og andre højtprofilerede personer blev højnet.

Flertallet af Malaysias indbyggere er muslimer, og landet har givet sin udtalte støtte til palæstinenserne i Gazastriben, hvor Israel og den væbnede islamistiske bevægelse Hamas er i krig.

Malaysia har desuden ikke diplomatiske forbindelser med Israel.

Landet huser ifølge FN omkring 600 palæstinensiske flygtninge.

I 2018 blev en palæstinensisk forsker skudt i Kuala Lumpur af to uidentificerede mænd. Hamas hævdede umiddelbart efter, at der var tale om en likvidering udført af Mossad, som er en israelsk efterretningstjeneste.

Israel har benægtet den anklage.

/ritzau/Reuters