36 mister livet i skovbrande i Hawaii: Det er som en apokalypse

Mindst 36 personer har mistet livet i skovbrande, der raserer den hawaiianske ø Maui.

Det oplyser de lokale myndigheder i en udtalelse onsdag aften lokal tid, hvilket er torsdag formiddag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det meste af den historiske by Lahaina, som ligger på den vestlige del af Maui, er blevet opslugt af flammerne. Ifølge brandmænd er der sket omfattende ødelæggelser på byen, dens havn og de omkringliggende områder.

Der er også sket store ødelæggelser i mange boligområder på den vestlige side af øen, som nu nærmest er helt afskåret. Kun én motorvej er åben.

Luftfotos viser søjler af røg, der stiger op fra Lahaina. Byen er Mauis største turistdestination.

- Vi har netop oplevet den værste katastrofe, jeg nogensinde har set. Hele Lahaina er brændt helt ned. Det er som en apokalypse, siger Mason Jarvi, der bor i Lahaina, men er sluppet derfra.

Mason Jarvi har vist Reuters billeder, han har taget af ødelæggelserne. Reuters' journalist har også set Mason Jarvis brandsår, som han har fået på benene af at cykle gennem flammerne for at redde sin hund.

Brandene er ifølge myndighederne blevet forstærket af vind fra en orkan langt væk.

Nogle mennesker var onsdag tvunget til at hoppe i havet for at undslippe røg og ild.

Over 11.000 personer er blevet evakueret fra Maui, skriver Reuters.

/ritzau/