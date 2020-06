36 nye smittede dukker op under massiv testindsats i Beijing

Frygten for en anden bølge er taget til i Kina, efter at der er fundet en større smittede ved madmarked.

Kina melder mandag lokal tid om 49 nye coronasmittede det seneste døgn.

Det inkluderer 36 nye tilfælde i hovedstaden Beijing, hvor en større gruppe smittede med forbindelse til madmarkedet Xinfadi har skabt frygt for en ny coronabølge.

Udbruddet har ellers i store træk været bragt under kontrol inden for Kinas grænser, efter at det blandt andet førte til store nedlukninger i millionbyen Wuhan, hvor de første rapporter om coronavirus begyndte omkring årsskiftet.

Men i sidste uge begyndte meldingerne om nye tilfælde i hovedstaden.

Udover de nye tilfælde i Beijing er der også tre nye coronasmittede i Hebei-provinsen, der omgiver Beijing.

De kinesiske myndigheder planlægger at teste flere end 46.000 personer, som bor i nærheden af Xinfadi-markedet, for at finde ud af, om flere har fået virusset.

10.000 er allerede blevet testet.

Kina bekræftede lørdag det højeste antal nye tilfælde af coronasmitte siden den 13. april. Lørdag var i alt 57 personer konstateret smittet i løbet af et døgn.

11 beboelsesområder nær markedet er sat under karantæne, og flere andre byer i Kina har advaret beboere mod at rejse til Beijing.

Virksomheder og lokale beboersammenslutninger er også begyndt at sende beskeder ud til ansatte og beboere, hvor de spørger ind til deres seneste bevægelser.

Der blev også noteret ti såkaldte importerede sager mandag. Det er sager, hvor kinesere er vendt smittede hjem fra udlandet.

I alt har 177 nu sygdommen i Kina, og to er alvorligt syge. Der var også 18 nye smittede, som ikke udviste symptomer.

Kina tæller ikke smittede med uden symptomer.

/ritzau/AFP