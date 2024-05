36 personer er døde i motorvejskollaps i det sydlige Kina

36 personer har mistet livet i en ulykke i det sydlige Kina, da en del af en motorvej onsdag kollapsede.

Det rapporterer kinesiske statsmedier torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig er omkring 30 personer blevet såret i ulykken. Det fremgår ikke, om nogen af dem er i livsfare.

Tidligere lød antallet af døde på 24, men det er efterfølgende blevet opjusteret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Motorvejsstykket, som kollapsede, ligger nær byen Meizhou. Kollapset skete onsdag omkring klokken 02.10 lokal tid.

De seneste dage har der været kraftig regn i området, hvilket ifølge det officielle kinesiske nyhedsbureau Xinhua var årsag til ulykken.

Onsdag kaldte Xinhua det således for en "naturlig geologisk ulykke".

Billeder fra den statslige tv-station CCTV viste efterfølgende rygende bilvrag, der lå i mudder, hvor motorvejen tidligere lå.

Myndigheder sendte ifølge CCTV omkring 500 mennesker til ulykkesstedet for at hjælpe med redningsarbejdet.

Ifølge Xinhua målte området, der var omfattet af kollapset, små 18 meter i længden.

23 biler blev involveret i ulykken.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der var ifølge nyhedsbureauet Reuters særligt mange biler på vejene, da ulykken skete, fordi millioner af mennesker i Kina den 1. maj - og i mange tilfælde også de efterfølgende dage - holder ferie.

Guangdong har den seneste tid været ramt af en række ulykker efter voldsomt vejr.

Provinsen, som er tæt befolket og et industrielt knudepunkt i Kina, har oplevet kraftig regn, som har forårsaget dødelige oversvømmelser i nogle områder.

En tornado dræbte fem, da den hærgede storbyen Guangzhou sidste uge.

Grundet en frygt for oversvømmelse er myndighederne i provinsen ved at iværksætte nødplaner, som skal beskytte over 127 millioner mennesker.

Statslige medier har talt om, at der er oversvømmelser på vej, der "kun ses én gang i løbet af et århundrede".

/ritzau/