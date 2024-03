37-årig kan blive Irlands hidtil yngste premierminister

Irland er på vej til at få sin hidtil yngste premierminister.

37-årige Simon Harris er søndag valgt som leder for det regerende parti Fine Gael, efter Leo Varadkar tidligere på ugen meddelte, at han trækker sig som partileder og premierminister.

- Dette er øjeblikket for Fine Gael at nulstille, siger Harris til flere hundrede partifolk, efter at de har kåret ham som ny leder, skriver Reuters.

Harris ventes at blive taget i ed som den næste premierminister, når parlament samles næste gang 9. april. Her ventes han at få opbakning fra Fine Gaels koalitionspartnere.

Harris har som minister været bedst kendt for at føre landet gennem coronapandemien.

Han vil som premierminister kun få et år til at forhindre, at den regerende koalition taber valget i 2025.

Harris har i Irland været en af de mest synlige ministre. Han har medietække og gør sig på de sociale medier. Det har fået en oppositionspolitiker til at kalde ham "TikTok-taoiseach". Det gæliske ord for premierminister.

Meningsmålinger har de seneste tre år gjort det venstredrejede parti Sinn Fein, der går ind for genforening med Nordirland, til favorit til at lede den næste regering.

Det vil i så fald være et markant skifte i irsk politik.

I mange årtier har Fine Gael og Fianna Fáil - to konservative partier - på skift stået i spidsen for regeringer.

Det kom som et chok for Fine Gaels og koalitionens medlemmer, da Varadkar onsdag meddelte, at han træder tilbage som premierminister.

Han forklarede, at Fine Gael ville have en bedre chance ved næste valg med en ny leder.

De seneste målinger giver Sinn Fein en føring på 5-6 procentpoint over Fine Gael.

Sinn Fein er aktiv og dominerende i både Den Irske Republik og Nordirland. Partiet var tidligere den politiske gren af den irske undergrundshær IRA. Men partiet har siden Langfredagsaftalen i 1998, der skabte fred i Nordirland, satset på den parlamentariske vej.

Partiet er det største i Nordirland og holder posten som førsteminister i den britiske provins.

/ritzau/