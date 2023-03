37 fiskere meldes dræbt i skudangreb i Nigeria

Militante har angiveligt dræbt 37 fiskere i det nordøstlige Nigeria.

Det oplyser en lokal militsleder ifølge nyhedsbureauet AFP, som er til stede i det vestafrikanske land.

Ifølge militslederen var det formentlig medlemmer af den militante, islamistiske gruppe Boko Haram, der i et skudangreb dræbte fiskerne.

- Vi har i aftes fundet 37 lig langs flodbredden og nær bushen, siger militslederen Babakura Kolo torsdag til AFP.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han tilføjer, at der kan være flere dræbte, og at man fortsat leder efter mulige omkomne i det landlige område.

Fiskerne var ved at gøre dagens fangst op, da de blev angrebet ved flodbredden uden for landsbyen Guggo, som ligger 18 kilometer fra den større by Dikwa i delstaten Borno.

Ifølge et andet militsmedlem forsøgte fiskerne at flygte.

- Terroristerne jagtede fiskerne, da de forsøgte at flygte, dræbte dem med skud, men tre formåede at slippe væk og alarmerede Dikwa om angrebet, siger militsmedlemmet Umar Ari.

Også han oplyser, at der er 37 dræbte.

Den militante gruppe Boko Haram opererer i det nordlige Nigeria. Det samme gør andre militante med forbindelse til Islamisk Stat.

Ifølge tre forskellige kilder, som AFP har talt med, var det en gruppe på 12 personer, der affyrede skud mod fiskerne onsdag aften.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er uvist, hvad motivet for angrebet var.

Men ifølge AFP er det udbredt, at blandt andet Boko Haram angriber personer, som de beskylder for at stjæle eller for at spionere for Nigerias militær eller for militante, der er i opposition til Boko Haram.

Hverken Nigerias militær eller lokale myndigheder har kommenteret angrebet.

Delstaten Borno grænser op til Nigerias naboland Cameroun. Boko Haram har været aktiv i området siden 2009.

Det var netop i Borno-delstaten, at Boko Haram i 2014 bortførte flere end 270 piger fra en skole i byen Chibok.

/ritzau/