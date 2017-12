37 personer frygtes døde i brand i filippinsk indkøbscenter

Den sydlige del af Filippinerne har været ramt af flere tragedier op til jul.

37 personer menes at være dræbt i en brand i et shoppingcenter i byen Davao, der ligger i den sydlige del af Filippinerne.

Det oplyser byens viceborgmester, Paolo Duterte, i et opslag på Facebook.

Brandmyndighedernes indsatsleder på stedet har sagt, at chancen for, at de 37 overlever er "nul", står der i Dutertes opslag.

Duterte er søn af landets omstridte præsident, Rodrigo Duterte.

Der er ikke umiddelbart nogen oplysninger om, hvordan branden er opstået.

Men det er ikke den eneste tragedie, der har ramt den sydlige del af Filippinerne op til jul.

En tropisk storm har kostet langt over 100 personer livet. Særligt øen Mindanao har været hårdt ramt af stormen, der blandt andet har medført store oversvømmelser og mudderskred.

/ritzau/AFP