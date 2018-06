38-årig sigtes for drab på fem på avisredaktion i USA

Gerningsmanden havde et horn i siden på avisen Capital Gazette siden 2012. Torsdag gik han amok.

Den 38-årige Jarrod Ramos er fredag sigtet for drabet på fem mennesker på avisen Capital Gazette i den amerikanske stat Maryland.

Torsdag trængte han ind på avisen i byen Annapolis. Her dræbte han fire journalister og en annoncesælger.

Det er et af de mest blodige angreb på journalister i USA's historie.

Ramos boede 40 kilometer vest for Annapolis og havde en flerårig fejde med avisen.

Han blev ikke ført i retten. I stedet blev han udspurgt af en dommer via et videolink fra hans fængselscelle. Her nægtede han at sige noget.

Ramos stævnede i 2012 Capital Gazette, som han mente i en artikel havde bagvasket ham. Den handlede om, at han skulle have chikaneret en tidligere klassekammerat i gymnasiet.

Sagen blev afvist af en dommer.

Han er nu anklaget for at være trængt ind i avisbygningen torsdag eftermiddag og for at affyre mange skud ind i redaktionslokalet.

Her søgte journalister dækning under deres skriveborde og tryglede på sociale medier om, at nogen skulle komme dem til hjælp.

Den lokale politichef Timothy Altomare siger, at en ransagning i Ramos' hjem afslørede, at han havde planlagt sit angreb, og at det våben, han brugte, var købt lovligt.

Den ene af de dræbte, den 59-årige journalist Rob Hiaasen, var bror til avisens chefredaktør, Carl Hiaasen.

/ritzau/Reuters