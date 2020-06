38-årig kvinde får medhold i principiel adoptionssag i Seoul

Domstol i Seoul har afsagt afgjort principiel sag, der kan danne præcedens for tusindvis af lignende sager.

I en principiel sag har en domstol i Seoul fredag slået fast, at en 38-årig amerikansk kvinde, der er adopteret fra Sydkorea, skal anerkendes som datter af sin biologiske far.

Den koreanskfødte Kara Bos brød grædende sammen, da hun fik besked om dommen, der kan danne præcedens for mange lignende sager.

Med dommen vil Kara Bos blive registreret i farens officielle familieregister.

Farens familie har hele tiden nægtet at have noget med Kara Bos at gøre, selv om dna-prøver har bekræftet relationen.

Den i dag 38-årige Kara Bos var to år, da hun blev fundet alene på et marked syd for Seoul. Ti måneder senere blev hun adopteret af en amerikansk familie.

Mange år senere, da hun selv blev mor, indsendte hun i 2016 en dna-prøve til en slægtsforskningsplatform online og fandt ud af, at hun havde familiemæssig tilknytning til en ung, sydkoreansk mand, der studerede i udlandet.

Gennem ham fandt hun frem til en mand, som med stor sandsynlighed måtte være hendes far samt den eneste, der kunne fortælle Kara Bos, hvem hendes mor er.

- Denne dag er skelsættende for alle os adopterede børn, der endelig har fået rettigheder, siger Kara Bos om fredagens dom.

- De udfordringer, vi har stået over for uden at have nogen rettigheder til at kontakte vores familie... Jeg håber, at det vil ændre sig i Sydkorea.

Det vurderes, at fredagens dom kan bane vejen for op mod 250.000 sydkoreanske børn, der kan søge om juridisk anerkendelse som medlemmer af deres biologiske familier.

/ritzau/AFP