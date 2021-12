38 indsatte dør i brand i overfyldt fængsel i Burundi

En voldsom brand har tirsdag raseret et overfyldt fængsel i Burundi.

38 indsatte er døde i branden, mens omkring 69 andre er kvæstet. Det oplyser vicepræsidenten i det centralafrikanske land.

Branden brød ud omkring klokken 4 tirsdag morgen, hvor mange af de indsatte stadig lå og sov.

Store dele af fængslet er brændt ned til grunden, viser billeder på sociale medier.

- Vi begyndte at råbe, at vi ville blive brændt levende, da vi så de meget høje flammer. Men politiet nægtede at åbne dørene til vores afdeling. De sagde, at det var de ordrer, de havde modtaget, fortæller en indsat over telefonen til nyhedsbureauet AFP.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg kom ud. Men der er fanger, som brændte op.

En kilde i politiet oplyser, at brandvæsnet først kom til stedet omkring to timer efter, at branden var brudt ud.

Det menes at have været en kortslutning i det elektriske system, der var årsag til branden, skriver Burundis indenrigsministerium på Twitter.

Ifølge medier i Burundi var der 1500 indsatte i fængslet i byen Gitega. Det er langt flere end de 400, bygningen var bygget til at rumme.

Mange af fængslerne i Burundi, der er et af verdens fattigste lande, er overfyldte. Landet har knap 13.000 indsatte, men på papiret har det kun en tredjedel så mange pladser i fængslerne.

Det fængsel, der tirsdag er brændt, er det tredjestørste i Burundi. En del politiske fanger er indsat på en særligt sikret fløj af fængslet.

Samme fængsel blev også i august ramt af en brand, som menes at være opstået på grund af en kortslutning i det elektriske system. Ved den brand var der ingen døde eller tilskadekomne.

/ritzau/AFP