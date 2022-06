38 personer bortført af bande i Haiti er løsladt efter en dag

36 passagerer og 2 chauffører blev fredag bortført af en bande fra et af Port-au-Princes slumkvarterer.

38 personer, der fredag blev bortført af bandemedlemmer i Haitis hovedstad, Port-au-Prince, er lørdag blevet løsladt.

36 passagerer og 2 chauffører blev bortført, da de var på vej ud af Port-au-Prince mod den sydlige del af landet i minibusser.

- Passagererne, der blev bortført, blev løsladt 11. juni, skriver sammenslutningen af chauffører i Haiti på Twitter.

Sammenslutningen oplyser ikke, hvorvidt der er blevet krævet eller betalt løsepenge for de bortførte, men oplyser, at de to minibusser også er blevet fundet igen.

Det var bandemedlemmer fra Village de Dieu, et af hovedstadens slumkvarterer, der stod bag bortførelsen fredag morgen.

Massebortførelsen sker, mens Haiti plages af bevæbnede bander, som politiet ikke har være i stand til at stoppe.

Haitianske myndigheder har siden 1. juni sidste år ikke haft kontrol over den den eneste vej, der forbinder den sydlige del af landet med hovedstaden.

Omkring to kilometer af strækningen er styret af bevæbnede bander.

Det var på denne vej, at de i alt 38 mennesker fredag blev bortført, netop som busserne havde forladt den vestlige del af hovedstaden for at køre mod Miragoane.

Kystbyen Miragoane ligger omkring 100 kilometer vest for Port-au-Prince.

Mehu Changeux fortæller, at chaufførforeningen altid beder sine chauffører om ikke tage denne vej, før myndighederne har genoprettet sikkerheden.

Men den varsomhed er en luksus, som byens fattigste indbyggere ikke har råd til, da den eneste alternative rute er meget dyrere især på grund af uofficielle vejafgifter.

- Der er fortsat nogle busser, som løber risikoen, fordi nogle passagerer ikke har de økonomiske midler til at betale for transport ad bjergveje, siger Mehu Changeux.

I sidste weekend blev tre unge tyrkiske kvinder sluppet fri efter en måned i fangenskab. De var blevet kidnappet af den bande, der kontrollerer hele den region, der ligger øst for Port-au-Prince og grænser op til den Dominikanske Republik.

Banden, der kaprede den bus, de tyrkiske kvinder kørte i, holder stadig fem andre personer fra Tyrkiet fanget.

Alene i maj har FN registreret mindst 200 kidnapninger i Haiti - størstedelen af dem i og omkring Port-au-Prince.

/ritzau/AFP