39-årig kvinde dør i forsøg på at slå hastighedsrekord

Amerikanske Jessi Combs forulykkede i raketbil, da hun forsøgte at køre hurtigere end 823 kilometer i timen.

Den 39-årige amerikanske kvinde Jessi Combs blev onsdag dræbt i et forsøg på at slå hastighedsrekorden på land.

Combs, der er kendt blandt fans for at være den hurtigste kvinde i verden på fire hjul, forulykkede, da hun i en raketbil forsøgte at slå kvindernes verdensrekord på land, der lyder på 823 kilometer i timen.

Forsøget fandt sted på en udtørret søbund i Alvord-ørkenen i Harney County i det vestlige USA, siger det lokale politi i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet AP.

I en pressemeddelelse udtrykker Combs' familie sin store sorg.

- Jessis største drøm var at blive verdens hurtigste kvinde på landjorden. En drøm, hun har jagtet siden 2012, lyder det.

- Combs var en af de få med et mod, der kunne gøre drømmen til virkelighed, og hun forlod verdenen, mens hun kørte hurtigere end nogen anden kvinde i historien, skriver familien.

På Instagram skriver holdkammerat på North American Eagle racing team Terry Madden, at han er sønderknust.

- Desværre mistede vi hende i en forfærdelig ulykke. Jeg var den første på stedet og tro mig, vi gjorde alt, hvad der var muligt for at redde hende, skriver han.

Amerikanske Kitty O'Neil er indehaveren af verdensrekorden, der blev sat i 1976. O'Neil døde sidste år.

På Instagram skrev Combs tidligere på ugen:

- Folk siger, at jeg sindssyg. Jeg siger tak. Dem, der er villige, er dem, der udfører store ting, skrev hun.

/ritzau/