40-årig varetægtsfængsles for medvirken til Malmø-skyderi

En 40-årig mand er tirsdag blevet varetægtsfængslet på baggrund af mistanke om medvirken til drab ved et skyderi i shoppingcenteret Emporia i Malmø den 19. august.

Det kom mandag frem, at den 40-årige var anholdt i sagen, hvor en 31-årig mand blev dræbt, og en kvinde blev såret af skud.

Den 40-årige nægter sig ifølge forsvarsadvokat Mats Pennander skyldig. Han er varetægtsfængslet i knap tre uger.

- Min klient har intet med dette at gøre, siger Pennander.

En 15-årig dreng er allerede varetægtsfængslet i sagen. Han er mistænkt for drab og drabsforsøg.

Den 15-årige nægtede sig indledningsvist skyldig.

Senere har drengen dog erkendt både skuddrabet og drabsforsøg.

- Han har under en afhøring påtaget sig ansvaret og erkender drab og drabsforsøg, sagde advokat Johan Fernvall til Sveriges Radio 21. august.

Kammeranklager Michelle Stein ønskede også den 40-årige mistænkt for drab. Men retten valgte at varetægtsfængsle ham på baggrund af mistanke om medvirken til forbrydelsen.

- Tingsretten (første instans, red.) delte min vurdering af, at der var grund til at tilbageholde manden, så han ikke kan forstyrre efterforskningen, flygte eller fortsætte med at begå kriminalitet, siger Stein.

Meget tyder på, at skudepisoden var banderelateret og rettet mod den 31-årige mand, som blev dræbt. Han blev ramt af skud i brystet.

Ifølge svensk politi tilhørte offeret banden Satudarah, der angiveligt er i en konflikt med en anden bande i Malmøs kriminelle underverden.

Han havde desuden tidligere siddet fem år i fængsel for grove forbrydelser.

Emporia er et af Skandinaviens største shoppingcentre. Ifølge centerets egen hjemmeside har det 168 butikker og restauranter.

/ritzau/TT