40 ledere er samlet til virtuelt klimamøde

* Det virtuelle klimatopmøde, som USA's præsident, Joe Biden, har indkaldt til, finder sted torsdag og fredag.

* Det ses som en vigtig forberedelse inden FN's næste klimatopmøde, COP26, der efter planen skal finde sted i den skotske by Glasgow i november.

* Bidens løfte om at reducere USA's udledninger af CO2 er det dobbelte af, hvad tidligere præsident Barack Obama lovede. Men Bidens regering får fem år mere til at nå målet.

* I forvejen har Biden sat som mål, at USA inden 2035 skal have "100 procent CO2-forureningsfri elektricitet", og at landet senest i 2050 skal være CO2-neutralt.

* Kinas præsident, Xi Jinping, og præsident Vladimir Putin fra Rusland er blandt de 40 ledere, som deltager i det virtuelle klimatopmøde. Også statsminister Mette Frederiksen (S) deltager.

Kilde: dpa

/ritzau/