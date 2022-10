40 personer er døde efter eksplosion i tyrkisk mine

Pårørende har natten over ventet ved en tyrkisk mine i håb om at se overlevende efter eksplosion.

En voldsom mineulykke i Tyrkiet har kostet mindst 40 mennesker livet.

Det siger den tyrkiske indenrigsminister, Süleyman Soylu, lørdag formiddag.

En eksplosion ramte i minen fredag ved solnedgangstid i den nordlige Bartin-provins. Siden da er dødstallet løbende blevet opjusteret.

Pårørende har natten over ventet i kulden foran den statsejede mine i et håb om at se overlevende blive reddet ud. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Redningsarbejdet er lørdag formiddag dog så småt ved at blive indstillet.

- Vi nærmer os afslutningen på redningsoperationen, siger Fatih Dönmez, der er tyrkisk minister for energi og naturressourcer.

- Vi leder fortsat efter en enkelt person, hvis skæbne er ukendt, lyder det.

Ministeren oplyser, at 58 minearbejdere er sluppet ud af minen i live - enten ved egen kraft eller takket være redningsholdet. Den lokale borgmester oplyser dog også, at mange er dem er kommet slemt til skade.

Ifølge Fatih Dönmez viser indledende undersøgelser, at eksplosionen skete på grund af såkaldte ilddampe. Det er et andet ord for metangas i kulminer.

Minearbejdernes fagforening gav fredag aften ligeledes udtryk for, at ilddampe formentlig var årsag til eksplosionen.

Minen ligger 300 kilometer nord for den tyrkiske hovedstad, Ankara.

Ulykken er ikke den første af sin slags i Tyrkiet.

I 2014 døde 301 minearbejdere, da der var en stor eksplosion i en kulmine i Soma i den ægæiske provins Manisa i det vestlige Tyrkiet.

