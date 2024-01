40 tunesiske migranter til søs er meldt savnet på femte døgn

Omkring 40 tunesiske migranter satte natten til torsdag kursen mod Italien fra den tunesiske østkyst.

Siden da har ingen af deres pårørende hørt fra dem, hvorfor den tunesiske nationalgarde har meldt migranterne savnet på femte døgn.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Migranterne satte sig i en båd fra byen Sfax, der ligger på den tunesiske østkyst, natten til torsdag. Da migranternes pårørende alarmerede nationalgarden, blev en eftersøgning sat i gang for at lokalisere dem - dog indtil videre uden held.

Mens Libyen længe har været det hyppigste sted, hvorfra migranter drog ud på den farlige rejse over Middelhavet for at søge et bedre liv i Europa, er den plads nu i høj grad blevet overtaget af Tunesien. Det skriver AFP.

/ritzau/