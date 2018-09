4000 demonstrerer mod kulminedrift i gammel tysk skov

Demonstrationen eskalerede søndag eftermiddag, da 200 personer brød gennem en politibarriere. 14 blev anholdt.

Otte personer, herunder tre politibetjente, blev såret under en stor demonstration i skoven Hambacher i det vestlige Tyskland søndag.

Ifølge politiet deltog 4000 mennesker i demonstrationen mod et energiselskabs planer om at jævne dele af den gamle skov med jorden for at drive kulminedrift.

Protestgrupper har sat antallet af demonstranter til mellem 5000 og 9000.

Situationen eskalerede midt på eftermiddagen, da omkring 200 mennesker brød gennem en politibarriere for at komme ind i skoven.

I alt blev 14 personer anholdt søndag.

Siden torsdag har der været sammenstød mellem politi og demonstranter, efter politiet indledte en operation for at rydde en protestlejr bestående af træhuse.

34 personer blev anholdt lørdag.

Den tyske energigigant RWE, der ejer Hambacher-skoven, har planer om at rydde 100 hektar jord for at drive brunkulminedrift. Brunkul anses for at være et af de mest forurenende fossile brændstoffer.

Rydningen begynder efter planen i oktober.

Hambacher-skoven er hjemsted for bøge- og egetræer, der er flere hundrede år gamle, samt en særlig art flagermus, der er beskyttet.

Miljøaktivister besatte første gang skoven for seks år siden.

/ritzau/dpa