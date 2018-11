4000 migranter rejser videre gennem Mexico mod USA

Tusindvis af migranter, der rejser gennem Centralamerika mod USA, er i nået til byen Queretaro i Mexico.

Tusindvis af centralamerikanske migranter bevæger sig igen videre gennem Mexico i forsøget på at nå USA.

Lørdag ankom de til byen Queretaro, der ligger cirka 200 kilometer fra Mexicos hovedstad, Mexico City. Det skriver nyhedsbureauet AP.

På et stadion i byen stod frivillige klar med sandwich, ris, tortillas og mulighed for overnatning til de udmattede migranter.

Flere end 4000 migranter har siden sidste uge opholdt sig på et stadion i Mexico City, hvor de har modtaget lægehjælp og fået mad og drikke.

Lørdag morgen lokal tid pakkede de deres få ejendele sammen og begav sig videre gennem landet. Først med metro til endestationen og derefter til fods på en større motorvej.

Cirka 30 kilometer nord for Mexico City stod politibetjente og menneskerettighedsaktivister klar til at hjælpe migranterne videre i 18 forskellige biler og busser, der tilfældigvis kørte forbi.

Størstedelen af migranterne kommer fra Honduras, men også personer fra El Salvador, Guatemala og Nicaragua er med i karavanen. De fleste flygter fra omfattende korruption og fattigdom i deres hjemlande.

En af dem er Daniela Aguilar, der rejser med sine små kusiner på tre og fire år. Hun har forladt Honduras for at søge asyl i USA. Ifølge Aguilar er det ikke muligt at finde arbejde i hjemlandet.

Planen er, at migranterne blot skal blive en enkelt nat på stadionet i Queretaro og allerede klokken fem søndag morgen rejse videre mod byen Irapuato, der ligger cirka 100 kilometer væk.

Herefter er planen at gøre stop i byerne Guadalajara, Culiacán, Hermosillo og Tijuana, inden de til sidst når den amerikanske grænse.

Mellem 7000 og 10.000 migranter vurderes at have været en del af karavanen. Knap 2.700 personer har dog takket ja til et tilbud fra Mexicos regering om enten asyl eller midlertidigt arbejdsvisum i landet.

Ifølge den nuværende lovgivning i USA kan enhver person, der rejser ind i landet, søge om asyl. Det gælder, uanset om denne person er indrejst på lovlig eller ulovlig vis. Men USA's præsident, Donald Trump, mener ikke, at migranterne i karavanen er "legitime asylansøgere".

Trump arbejder derfor på at fremlægge en asylplan, der indebærer, at man ikke kan få lov at søge asyl, hvis man ikke er indrejst på lovlig vis.

Præsidenten har desuden bebudet, at han vil indsætte op mod 15.000 amerikanske soldater ved grænsen mellem USA og Mexico.

I første omgang har det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, fundet frem til 5200 soldater fra den amerikanske hær, der efter planen skal sendes til USA's sydlige grænse.

